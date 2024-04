Chinas größter Autoexporteur Chery will noch in diesem Jahr Elektro- und Mittelklasse-SUVs in Europa über etablierte Händler anbieten. Die Frage, ob Elektroautos deutlich erschwinglicher werden, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Unter anderem wegen der Ladeprobleme könnte die Nachfrage nach Billigautos insgesamt zu gering sein, um durch Massenproduktion über Skaleneffekte günstige Preise zu erzielen, zeigt sich Accenture-Experte Kupferschmidt skeptisch.

"Chinesen werden in Westeuropa absehbar in den nächsten Jahren nicht der Retter für den kleinen Geldbeutel sein, sie wollen keine Billigheimer sein", sagt Kupferschmidt. Transportkosten, Marketing und Zölle würden ohnehin einen großen Teil des Vorteils niedrigerer Produktionskosten aufzehren. "Das könnte sich mit eigener Produktion in Europa aber etwas ändern", gibt Kupferschmidt allerdings zu bedenken. Chery hat vor Kurzem den Aufbau einer eigenen Produktion in Spanien bekannt gegeben. Zu diesem Zweck werden die Chinesen im Rahmen eines Joint Ventures ein ehemaliges Nissan-Werk in Barcelona beziehen. BYD wiederum plant, die Produktion in einem eigenen Werk in Ungarn aufzunehmen. Eigene Werke würden unterstreichen, dass man es ernst meine. "Von den Chinesen wird auch in Europa nicht jede Marke überleben, aber fünf bis zehn dürften es schon bleiben", sagt Schwope. "Mittel- bis langfristig könnten die 10 bis 15 Prozent der Marktanteile ergattern."

Die Zuversicht, mit eigenen Elektroautos in Deutschland mithalten zu können, ist in China groß. Und das nicht nur preisbedingt. "Ich glaube, dass chinesische Autos durchaus eine Chance haben, auf dem deutschen Markt erfolgreich zu sein", sagt Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Automobilverbands CPCA. Schließlich seien Modelle aus anderen Ländern in Deutschland schon lange auf dem Markt. Zudem sei für deutsche Autokäuferinnen und Autokäufer eine Gewöhnung an chinesische Fahrzeuge kaum erforderlich. Schließlich habe China die "automobilen Grundlagen" von Deutschland gelernt. Es gebe eine Verwandtschaft bei Produkt- und Designkonzepten. Und hinzu kämen auch die Vorteile Chinas bei der Innovation.