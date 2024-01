Doch China allein genügt BYD nicht mehr: Die Chinesen versuchen schon seit geraumer Zeit, auch im Ausland - und dazu gehört auch Europa - einen Fuß in die Tür zu bekommen. Einfach ist das jedoch nicht. In Nordamerika, dem zweitgrößten Automarkt der Welt, verhindern hohe Zölle von 25 Prozent und die Regelungen des Inflation Reduction Act der US-Regierung, dass die Chinesen den US-Marken Konkurrenz machen können.

>>> Auto-Neuzulassungen in Österreich: "Die Zukunft beim Pkw ist elektrisch"

Erst letzte Woche ist die "BYD Explorer No. 1" in See gestochen. Das von BYD gecharterte Frachtschiff soll in Shenzhen anlegen. 7000 Autos sollten geladen und nach Europa gebracht werden. Aber auch in der EU drohen nun Strafen: Die EU-Kommission droht mit einer Anti-Subventions-Untersuchung, die den chinesischen Herstellern von Elektroautos das Geschäft vermiesen könnte. Lokalisierung heißt das Zauberwort. Experte Zhong sagt, BYD müsse seine Produktion nach Europa verlagern, ähnlich wie Volkswagen in China. Als Türöffner zum EU-Markt bauen die Chinesen derzeit eine Fabrik in Ungarn.

>>> Trotz Krise: Autobauer legen weltweit bei Umsatz und Gewinn zu

Es könnte also durchaus sein, dass man schon bald mit BYD auf dem europäischen Markt rechnen muss. Die Chinesen hätten aber auch noch Hausaufgaben zu erledigen, so Zhong: Die Produkte von BYD seien gut, aber dem Unternehmen fehle das Know-how, um Autos für den internationalen Markt zu produzieren. Das Markenmanagement und die Fähigkeit, sich auf eine fremde Kultur einzulassen, seien schon immer mangelhaft gewesen, sagt Zhong.