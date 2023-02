Arcelormittal setzt auf Wasserstoff: Die deutsche Apex-Gruppe wird beim Stahlwerk von ArcelorMittal in Bremen eine Elektrolyse-Anlage zur Produktion von Wasserstoff aus Ökostrom errichten. Laut Apex handelt es sich bei der Anlage um die deutschlandweit erste dieser Art. Ziel sei es, das Stahlwerk in Bremen - der größte CO2-Produzent der Stadt - auf Wasserstoff umzustellen, so das Unternehmen.

Ab November dieses Jahres soll die Montage der Anlage beginnen. Die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Die Kosten des Pilotprojektes liegen im zweistelligen Millionenbereich.

Der sogenannte Elektrolyseur, die Elektrolyse-Anlage, kann bis zu 180 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde produzieren - rund 1.560 Tonnen Wasserstoff pro Jahr - und für die Stahlproduktion genutzt werden. Bisher arbeitet das Unternehmen am Standort in Bremen mit Gas. Die vom Elektrolyseur hergestellte Menge ist nur ein verschwindend kleiner Anteil der tatsächlich benötigten Menge.



Gleichzeitig wird eine Trailer-Abfüllstation eingerichtet, damit Gas auch aus externen Quellen eingespeist werden kann. "Damit ist gesichert, dass die Stahlproduktion nicht unterbrochen werden muss, falls beispielsweise der Elektrolyse-Anlage gewartet wird", Apex-Geschäftsführer Peter Rößner.



Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich bei seinem Besuch in Laage im Februar sicher gezeigt, dass sich Wasserstoff als Baustein der Energiewende etablieren wird. Es werde in kurzer Zeit einen sehr schnellen Hochlauf geben. Er hatte zugesagt, dass die Politik die gesetzlichen Grundlagen schaffen und die finanzielle Unterstützung leisten werde. Auch die EU hatte die Wasserstoffproduktion als Projekt von besonderem strategischem Interesse definiert.



Apex hatte 2021 in Laage die nach eigenen Angaben größte netzwerkgekoppelte Wasserstoffanlage Europas in Betrieb genommen. Neben der Versorgung der eigenen Niederlassung soll die Anlage einen im Aufbau befindlichen Gewerbepark CO2-neutral mit Energie versorgen.