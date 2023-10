Bis zum Jahr 2030 sollen zwei weitere Hochöfen ersetzt werden - einer in Linz wird auf elektrischen Betrieb umgestellt, der andere in Donawitz stillgelegt - und bis zum Jahr 2050 auch der letzte Hochofen in Linz. Im Jahr 2050 will man dann in der Lage sein, klimaneutral zu Produzieren. Damit die Emissionsrechnung aufgeht, müssen die Elektroöfen mit Ökostrom betrieben werden.

Der Elektroofen in Donawitz soll bei Vollauslastung rund 850.000 Tonnen CO2-reduzierten Stahl pro Jahr erzeugen, jener in Linz 1,6 Millionen Tonnen. Proportional dazu verhalten sich auch die Kosten für die beiden Anlagen: Für die Anlage in Donawitz sind Kosten von knapp einer halben Milliarde Euro veranschlagt, für die Anlage in Linz Kosten von rund einer Milliarde Euro. Eibensteiner rechnet mit einem "mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag" an Bundesförderung. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geht davon aus, dass für die beiden Projekte in Linz und Donawitz rund 100 Millionen Euro an Bundesförderungen lukriert werden können. "Die österreichische Industrie ist am richtigen Weg", betonte er anlässlich des Spatenstichs.

Durch die Integration der beiden mit Ökostrom betriebenen Elektrolichtbogenöfen in die Stahlproduktion können energieintensive Prozesse elektrifiziert und damit ab 2027 rund 30 % der CO2-Emissionen eingespart werden.Das entspricht einer Einsparung von knapp 4 Mio. Tonnen CO2 oder 5 % der nationalen Emissionen pro Jahr. greentec steel ist damit das größte Klimaschutzprogramm Österreichs.

Um die Stahlproduktion "grün" zu machen, müsse an zwei Stellschrauben gedreht werden: Zum einen beim Energiebedarf, indem fossile Brennstoffe durch Strom aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden, zum anderen durch Änderungen am Prozess selbst. Denn im klassischen Hochofen nach dem LD-Verfahren (Linz-Donawitz-Verfahren, Anm.) werden Kohle und Koks als Reduktionsmittel eingesetzt, wobei auch CO2 freigesetzt wird. Im Elektrolichtbogenofen wird stattdessen ein Gemisch aus Schrott, flüssigem Roheisen und so genanntem HBI (Hot Briquetted Iron) eingesetzt.