Auf dem Weg zu einer weitgehend grünen Stahlerzeugung beginnt die voestalpine mit der Umsetzung ihres Drei-Stufen-Plans. Der Spatenstich für den Bau eines Elektrolichtbogenofens erfolgte am Mittwoch in Leoben-Donawitz. Laut CEO Herbert Eibensteiner sollen damit bis zum Jahr 2050 insgesamt fünf Hochöfen in Donawitz und Linz ersetzt werden. Begonnen wird in Donawitz, danach wird in Linz gebaut. Damit werden rund 4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, das sind knapp 5 Prozent der gesamten österreichischen CO2-Emissionen.

Eibensteiner sagte bei einem Pressegespräch in Donawitz, die Gesamtinvestitionen an beiden Standorten beliefen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro, man befinde sich in der Endvergabephase. Aus heutiger Sicht könne ab 2027 produziert werden, so Eibensteiner weiter. Ab 2030 werde jeweils ein weiterer Hochofen in Linz und Donawitz ersetzt, die letzte "Ablöse" werde dann 2025 in Linz erfolgen. Damit ist CO2-Neutralität erreicht, der Fokus liegt auf grünem Wasserstoff. Ein relevanter Einsatz von größeren Mengen grünen Wasserstoffs werde ab der zweiten und dritten Stufe erfolgen, hieß es auf APA-Anfrage.