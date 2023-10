Vor dem Winter 2022 stand erstmals die Energieversorgung in Europa auf der Kippe. In Deutschland stellte die Bundesregierung die Industrie und die Bevölkerung auf mögliche Gas- und Stromengpässe ein, bereits im Sommer wurde zum Energiesparen aufgerufen. Produktionsbetriebe waren verunsichert. Würden sie weiter versorgt werden? Was passiert, wenn die Produktion stillsteht? Unzählige Betriebe haben für den Fall der Fälle Notstrom angemietet. Eines dieser Miet-Notstromprojekte möchten wir hier vorstellen. Denn es ist eins von vielen Projekten, das anderen als klassisches Industrie-Notstrombeispiel dienen kann.



Das europäische Unternehmen beschäftigt weltweit über 50.000 Mitarbeitende. Am Standort in Nordbayern werden vier verschiedene Vor- und Endprodukte im Bereich Konsumgüter gefertigt. Angeschlossen ist ein großes Logistikzentrum, von dem aus die DACH-Region und Osteuropa versorgt werden. Der Produktionsprozess ist energieintensiv, und auch in der Logistik läuft ohne Strom nichts.

Hintergrundinformationen zu Blackout & Brownout