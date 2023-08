Bei der voestalpine steht im kommenden Jahr eine große Vorstandsrochade an. Drei der sechs Vorstandsmitglieder scheiden mit 31.3.2024 aus. Zwei von ihnen werden ihr Mandat nicht verlängern. Zudem geht nach Angaben des börsennotierten Linzer Konzerns vom Montag ein Mitglied des derzeit rein männlich besetzten Führungsgremiums in den Ruhestand. Um mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger geht es bei einer Aufsichtsratssitzung am morgigen Dienstag.

So geht etwa der bisherige Finanzvorstand Robert Ottel für die weltweit agierenden Oberösterreicher verloren. Das Voest-Urgestein hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Eder seinen Verzicht auf die angebotene Verlängerung seines Mandats ab 1. April 2024 - und das Auslaufen seines derzeitigen Mandats mit 31. März 2024 - mitgeteilt. Eder äußerte sein Bedauern über die von Ottel getroffene Entscheidung. Ottel (Jahrgang 1967) ist seit April 2004 Mitglied des Vorstands.