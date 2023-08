"Der Fachkräftemangel ist aus unserer Sicht kein österreichisches Phänomen - das Personalrecruiting ist in vielen Regionen schwierig", berichtete Felsbach. Die Suche nach geeigneten Arbeitskräften sei im internationalen Vergleich in Europa besonders schwierig. Der Sprecher der Gruppe hob in diesem Zusammenhang neben Österreich beispielsweise Deutschland hervor. Aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika. "Die demografische Entwicklung ist einer der Gründe dafür", so Felsbach. "Wir sehen in vielen Wirtschaftsregionen den steigenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."

Das Personalproblem in der Wirtschaft verschärft sich mit dem Wegfall der geburtenstarken Jahrgänge, die nun sukzessive in Pension gehen. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht die voestalpine nach eigenen Angaben jährlich in Österreich. Konzernweit wurden inklusive konzerninterner Wechsel im Geschäftsjahr 2022/23, das Ende März zu Ende ging, rund 6.700 neue Arbeitsverträge abgeschlossen.



International beschäftigt der Stahlriese derzeit 51.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) in 50 Ländern, davon 23.000 (45,3 Prozent) in Österreich.