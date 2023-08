In den vergangenen Monaten hatte sich vor allem das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) verstärkt um TSMC bemüht. Habecks Ziel ist es, Europa und Deutschland unabhängiger von China zu machen. Der deutsche Vizekanzler befürchtet einen möglichen Angriff Chinas auf Taiwan, bei dem die Volksrepublik die Lieferung von Mikrochips als Erpressungsmittel einsetzen könnte - ähnlich wie es Russland mit Erdgas gemacht hat.

>>> DevOps bei Infineon in Villach: "Bringt kulturellen Wandel"

Eine Weiterentwicklung der Fabrik zur Herstellung von Chips mit noch kleineren Strukturgrößen habe der Konzern bereits in Aussicht gestellt, hieß es in Regierungskreisen. Bislang haben die Taiwaner ihre Chips vor allem in der eigenen Heimat und in China produzieren lassen. Derzeit sind sie dabei, große Fabriken in Arizona zu bauen. Erstmals investiert TSMC auch in Japan. Auch hier gibt es massive staatliche Unterstützung.

>>> AT&S: So wird AI die Halbleiterproduktion umwälzen

Ein stärkeres Engagement der EU fordert derweil AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer. Denn es hat nicht nur mit dem Chipcluster Dresden zu tun, dass sich TSMC ausgerechnet in Deutschland ansiedelt. Es hat auch damit zu tun, dass kleinere EU-Länder wie Österreich nicht in der Lage sind, ausreichend Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Die Förderungen kommen zu einem großen Teil aus den nationalen Budgets. Gerstenmayer: „Wichtig wäre ein europäischer Fonds, um die Chipbranche zu unterstützen. Denn derzeit können sich nur große EU-Länder wirklich Subventionen in Milliardenhöhe leisten.“