Die Weichen für die Mikroelektronik-Industrie in Österreich sind gestellt. Die Entschlossenheit von Politik und Wirtschaft, Österreich in diesem Bereich stark zu positionieren, zeigte der erfolgreiche Halbleiter-Gipfel am Donnerstag im Bundeskanzleramt. Im internationalen Vergleich hinkt Europa hinterher. Asiatische und US-amerikanische Unternehmen dominieren alle Stufen der Chipherstellung, während Europa nur 10 Prozent der Mikrochips produziert, aber 20 Prozent der Weltproduktion einkauft.

>>> Chips: Mikroelektronik in Österreich Schlüsselsektor

Mit dem European Chips Act, der dieser Tage im EU-Parlament beschlossen wurde, will die Kommission gegensteuern: Bis 2030 soll die EU mindestens 20 Prozent der weltweit benötigten Mikrochips produzieren - und Österreich kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es in einem ersten Schritt entscheidend, strategische Technologielücken in der Lieferkette für immer komplexere Hochleistungsprozessoren zu schließen. Von zentraler Bedeutung sind dabei sogenannte Back-End-Technologien, wie sie AT&S anbietet, also Verbindungstechnologien und Substrate, die für die Verarbeitung vom Halbleiter zum fertigen Mikrochip unerlässlich sind.