Allerdings gibt es bei solchen Bauteilen immer wieder Probleme - zum Beispiel unerwünschtes Rauschen. "Jeder Sensor hat ein gewisses Rauschen, das lässt sich niemals ganz verhindern", so Schneider. Woher das Rauschen bei piezoelektrischen Silizium-MEMS tatsächlich kommt, von welchen Materialeigenschaften es abhängt und wie es sich am besten reduzieren lässt, wollen die Wissenschaftler gemeinsam mit den Industriepartnern des Labors herausfinden.

Außerdem, so die Forscher, können piezoelektrische MEMS nur sehr kleine mechanische Bewegungen von oft weniger als einem Mikrometer erzeugen, was für viele technische Anwendungen zu wenig ist. Schneider will deshalb so genannte bistabile Systeme in MEMS nachbilden, also Systeme, die wie ein Kippschalter zwei stabile Zustände einnehmen können. Ziel ist es, bistabile Systeme mit Hilfe von piezoelektrischen Wandlern von einem Zustand in den anderen zu schalten und so eine größere mechanische Wirkung zu erzielen.

In den CD-Labors, die von der CDG für jeweils sieben Jahre bewilligt werden, kooperieren Wissenschaftler mit Unternehmen im Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenforschung. Das Budget kommt je zur Hälfte von der öffentlichen Hand über das Wirtschaftsministerium und von den Unternehmenspartnern - im konkreten Fall von der Infineon Technologies AG und der Scia Systems GmbH.