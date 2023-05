Wenn ihn wieder mal die Kollegen aus anderen Kontinenten anchatten und sich alles um AI und ChatGPT dreht, dann tritt Gottfried Egger nicht auf die Euphoriebremse. Der Leiter der Corporate IT bei AT&S will kein Spielverderber sein, das ist auch fachlich gut begründet: Immerhin sind schon einige der Prozesse in der Leiterplatten- und Substratproduktion AI-gestützt.

So optimiert in einigen Fabriken ein Algorithmus auf Basis Boolescher Algebra die Reihenfolge der Einsteuerung in die Produktionslinien. Auch Simulationen fahren beim Leiterplattenhersteller bereits KI-gestützt. Und Egger weiß: Die kommenden Jahre werden noch einiges mehr an Veränderung durch AI-Anwendungen bringen.

So dürften Fertigungsschritte teilweise oder komplett über AI gesteuert und optimiert werden. Und selbstlernende Systeme auf Basis neuronaler Netze werden neue Architekturen entwickeln. Die könnten für das Geschäftsmodell des Technologieunternehmens aus Leoben ein Gamechanger sein und dieses "weiterentwickeln", so Egger.