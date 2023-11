Der Verbrauch in Österreich ist im September sowohl bei Strom als auch bei Gas deutlich gesunken. Wie die E-Control am Freitag in einer Aussendung mitteilte, lag der Stromverbrauch mit 4,64 TWh um 6,5 Prozent und der Gasverbrauch mit 3,86 TWh um 21,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Der Stromverbrauch war im September zwar rückläufig, gleichzeitig war die Stromerzeugung mit 5,41 TWh um 2,2 Prozent höher als im September des Vorjahres. In Wasserkraftwerken wurde um 6,6 Prozent mehr Strom erzeugt. Windkraftanlagen produzierten um 7,8 Prozent mehr Strom. Fast ein Drittel (32,2 Prozent) weniger Strom wurde dagegen in Wärmekraftwerken erzeugt. Der Saldo aus Importen und Exporten war im September ausgeglichen, d.h. die Exporte nahmen um 18,9 Prozent zu, während die Importe um 14,7 Prozent abnahmen.

