Das chinesische Elektroauto-Start-up WM Motor steht nach einer geplatzten Übernahme vor dem Aus. Für das Insolvenzverfahren ist ein Gericht in Shanghai zuständig. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Antrag des Unternehmens hervor.

In der kapitalintensiven und von Preiswettbewerb geprägten chinesischen Elektroauto-Branche konnte sich WM Motor nur schwer etablieren. Unverbindliche Übernahmegespräche mit dem in den USA notierten chinesischen Gebrauchtwagenhändler Kaixin Auto waren im September gescheitert. Zuvor hatte sich WM Motor erfolglos um eine Börsennotierung in Shanghai und Hongkong bemüht.