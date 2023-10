"Aufgrund dieser Subventionen konnte der Marktanteil der subventionierten Einfuhren in der EU zum Nachteil des Wirtschaftszweigs der Union rasch gesteigert werden", wird der Verdacht in der offiziellen Bekanntmachung der EU dargelegt. "Ein derart drastischer Anstieg der Niedrigpreiseinfuhren, der zu einem erheblichen Zuwachs an Marktanteilen auf einem rasch wachsenden Markt führen würde, in dem im Hinblick auf eine vollständige Umstellung des Unionsmarkts auf elektrische Energie bedeutende und nachhaltige Investitionen erforderlich sind, hätte für den Wirtschaftszweig der Union hohe Verluste zur Folge, die sich rasch als nicht tragbar erweisen könnten."

>>> E-Mobilität: Die Auto-Piloten

Das Handelsministerium in Peking geht davon aus, dass sich die Untersuchung des chinesischen Elektroautomarktes durch die Europäische Kommission negativ auf die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union auswirken wird. Man sei sehr besorgt und unzufrieden mit der Kommissionsuntersuchung, erklärte das chinesische Handelsministerium.