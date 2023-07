Das Wachstum ist schwach, die Jugendarbeitslosigkeit so hoch wie noch nie, die Schulden steigen - China hat mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen. Inzwischen fragen sich nicht nur Ökonomen: Wird das Schwellenland, das lange Zeit als Konjunkturlokomotive der Weltwirtschaft galt, am Ende vielleicht doch nie reich werden?

>>> Mercedes sieht Preiskampf bei E-Autos in China: Markt-Anteil "verschwindend gering"

Vor nicht allzu langer Zeit gingen Pekinger Regierungsmitglieder und Ökonomen davon aus, dass die Volksrepublik noch in diesem Jahrzehnt die USA als weltgrößte Volkswirtschaft ablösen würde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs rasant, junge Chinesen strömten in Scharen an die Universitäten, um zukunftsträchtige Fächer zu studieren. Ausländische Unternehmen rissen sich um Investitionen in China. "Es ist unwahrscheinlich, dass die chinesische Wirtschaft die der Vereinigten Staaten innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahrzehnte übertreffen wird", sagt nun Analyst Desmond Lachman vom American Enterprise Institute.

>>> Warum Maschinenbauer ihre China-Strategie überdenken

Er rechnet mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf etwa drei Prozent pro Jahr, "was sich wie eine wirtschaftliche Rezession anfühlen wird". Denn schon jetzt liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 20 Prozent.