Für das "Supply Chain Intelligence Institute Austria" stehen Ihnen insgesamt zehn Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung. Können Sie diese zehn Millionen in einen Kontext setzen – was für ein Spielraum ist dadurch gegeben?



Klimek: Im Rahmen von Forschungsförderungen ist es schon eine Menge. Da gibt es wenige Initiativen in Österreich, die ähnliche Förderungen bekommen. Das heißt damit kann man prinzipiell schon dicke Bretter anbohren. Die meisten Fördermittel setzen wir ein, um kluge Köpfe anzustellen. Damit reicht das Geld, um eine gewisse kritische Masse an Forschenden zusammenzutragen. Und dann kann da natürlich schon etwas weitergehen.



Wie viele kluge Köpfe werden das sein?



Klimek: Wir streben an, dass in etwa 15 Leute an diesen Themen forschen.