Haeusgen verwies auf eine Umfrage des Verbandes. Demnach hatten Anfang des Jahres 45 Prozent der 320 teilnehmenden Mitgliedsunternehmen angegeben, ihre China-Strategie zu überdenken. Als Hauptgründe wurden geopolitische Spannungen, "Buy local"-Forderungen der lokalen Verwaltung sowie die allgemeine konjunkturelle Abkühlung auf dem chinesischen Markt genannt. "Immer wieder berichten VDMA-Mitgliedsfirmen von Behinderungen bei Ausschreibungen oder Projekten durch unfaire nationale Regeln und Anforderungen", kritisierte Haeusgen.

>>> Christof Industries: „So etwas geht an keinem spurlos vorbei“

Nach einer aktuellen Umfrage des Verbandes, an der sich im Juni 667 Unternehmen beteiligten, planen mehr Maschinenbauer, in den kommenden fünf Jahren neue Produktionskapazitäten in Indien (17 Prozent) oder den ASEAN-Staaten (12 Prozent) aufzubauen als in China (11 Prozent). An der Spitze der Beliebtheitsskala stehen die USA mit 22 Prozent.