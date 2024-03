Vor allem vor dem Hintergrund des Wandels in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität ist dieser Schritt zu sehen. Ein weiterer Grund für die Entscheidung sind die vergleichsweise hohen Kosten der Produktionsstandorte in Österreich und Deutschland. Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft des Werks in Aspern seien nicht gegeben, ließ Stellantis verlauten. Stellantis hat die Einstellung der Produktion von 6-Gang-Schaltgetrieben des Typs MB6 für Verbrennungsmotoren am Standort Aspern und die Konzentration auf den Standort Valenciennes in Frankreich angekündigt.

>>> Fisker stoppt E-Auto-Produktion bei Magna in Graz

Ab dem Jahr 2028 will Opel in Europa keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr auf den Markt bringen. Bei seinen Elektromodellen will der Hersteller die Reichweite verbessern und die Ladezeiten verkürzen. "Wir arbeiten daran, dass ein Opel in einer Minute für 32 Kilometer aufgeladen werden kann", sagte Hochgeschurtz. "Ich rechne damit, dass dies bei Opel Mitte des Jahrzehnts der Fall ist", kündigte er an. "Für die Zukunft peilen wir zudem - je nach Auto - Reichweiten von 500 bis 800 Kilometern an."