Würden wir uns weniger mit der Fußballliga auseinandersetzen und stattdessen mehr mit den Reden von Xi Jinping, wäre uns wohl bewusst, dass Chinas Staatspräsident nachdrücklich - und mitunter in kriegerischen Tönen - "von der Vormachtstellung in der Welt spricht", sagt Clemens Steiner, CEO Tiger Coatings. Drei Werke betreibt der Welser Pulverlacke-, digitale Inks- und 3D-Materialienhersteller in China, jenes schon 1996 eröffnete Werk in Taicang - einen Steinwurf von Shanghai entfernt - wurde vor zwei Jahren größen- und kapazitätsmäßig verdoppelt. Die Zuwachsraten des oberösterreichischen Unternehmens liegen in China längst nicht mehr dort, wo sie die letzten 20 Jahre lagen, aber immer noch über dem offiziellen Wachstum von aktuell 4,6 Prozent. Und trotzdem weiß Steiner, wie es sich anfühlt, plötzlich vor dem Aus zu stehen - obwohl man eigentlich ein "kleiner Shrimp im Teich" sei. Ermittlungen in China rund um eine Reihe von Umweltunfällen - es ging um verunreinigte Gewässer - sorgten vor einigen Jahren für "einen kritischen Moment" rund um die Aufrechterhaltung der Betriebsgenehmigung.

Völlig unbeteiligt, wurde neben Nasslackproduzenten auch das österreichische Unternehmen "extrem scharf angegangen", sagt Steiner. Dass die Welser die Betriebsgenehmigung verlieren, "stand auf des Messers Schneide", so der CEO. Gleichzeitig, sagt Steiner, könne er sich - selbst nach dieser Episode - nicht mehr vorstellen, nicht hier tätig zu sein. Rund ein Drittel des Gesamtumsatzes erwirtschafte man in Asien. Mit unter anderem Jobs in China für 350 Leute und umweltfreundlichen Lacken. Steiner spricht von den Maßnahmen des Landes in der Corona-Zeit und der 180-Grad-Kehrtwende, mit der das Volk "im Schweinsgalopp in die Herdenimmunität getrieben wurde". Und wie das Land in die Probleme läuft, weil es Politik vor Ökonomie stellt. "Die Baukosten liegen niedriger als vor zehn Jahren, das ist aberwitzig", sagt Steiner.