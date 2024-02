Aufträge für sechs neue Papier- und Kartonmaschinen hat der steirische Industrieanlagenbauer GAW technologies kürzlich von Kunden aus China erhalten. Der Auftragswert für die Projekte beläuft sich auf insgesamt mehr als 17 Mio. Euro. Im Lieferumfang enthalten sind ausnahmslos Anlagen, die zu den Kernkompetenzen von GAW gehören: die ressourcen- und energieeffiziente Aufbereitung von Streichfarben, Stärke und Nasspartie-Chemikalien sowie die Nassmahlung von Calciumcarbonat - und das alles inklusive der entsprechenden Digitalisierung und Automatisierung.

>>> Anlagenbauer GAW landet Deal aus Elektromobilität

Während die Produktion in der europäischen Papier- und Pappeindustrie bis 2023 um fast 13 Prozent zurückgehen wird, weil die Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation zurückgeht, werden in China derzeit umfangreiche neue Investitionen getätigt, die zu einem Anstieg der Nachfrage nach Papier, Pappe und Karton führen werden. Der allgemeine Boom bei Verpackungspapieren setzt sich zwar etwas gedämpfter als in den letzten Jahren fort. Die Pläne mehrerer Hersteller für entsprechende Kapazitätserweiterungen deuten jedoch auf eine Fortsetzung des Trends - insbesondere in Asien - hin.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!