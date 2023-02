Lieferkette : Elektronikfertiger Melecs: "Oftmals ist ein Wechsel von Schiff- auf Flugtransport erforderlich"

Der Elektronikhersteller Melecs in Siegendorf hat auf stockende Materiallieferungen mit neuen Beschaffungsrouten reagiert und die Sicherheitsbestände in die Höhe gefahren. Zumindest dort, wo es machbar ist, schildert Carl-Friedrich Wayand, Head of Supply Chain Management.