Die Hirsch Servo Gruppe mit Sitz in Glanegg (Bezirk Feldkirchen) übernimmt den polnischen Dämmstoffhersteller Tyron Sp. z o.o. mit Sitz in Kluczbork. Die Übernahme wird mit Wirkung zum 4. April 2024 in Kraft treten. Tyron hat sich in den vergangenen 15 Jahren als Hersteller von Baustoffen positioniert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Dämmprodukten aus expandiertem Polystyrol (EPS), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Polen gilt als der größte Styropor-Markt Europas. Die Kärntner sind dort bereits mit zwei Fabriken in Wroclaw und Lodz vertreten. Beide sind auf die Herstellung von Verpackungen spezialisiert.

Mit der Akquisition treibt Hirsch die Expansion weiter voran, so CEO Harald Kogler: "Mit dem Einstieg in den polnischen Dämmstoffmarkt sehen wir nicht nur eine wesentliche Erweiterung unseres Produktportfolios, sondern auch wichtige Impulse für unsere bereits bestehenden Produktionsstätten in Breslau und Lodz, die vorrangig auf die Produktion von Verpackungsprodukten ausgerichtet sind.



