Gerademal 108 Kilometer - einen Steinwurf - trennen die burgenländische Marktgemeinde Siegendorf von Győr. Dass der Elektronikfertiger Melecs EWS just in dieser Stunde Automotive-Produktionsprogramme aus dem Burgenland im Umfang von 50 Stellen in die westungarische Stadt verlagert, ist durchaus "als Ausfluss des neuen Kostendrucks in der Zulieferindustrie" zu sehen, schildert CEO Bernhard Pulferer. Die Einschnitte am burgenländischen Stammsitz seien schmerzvoll, wiewohl "absolut notwendig", um den neuen Härten des Marktes zu begegnen. Mit Automotive - im besonderen Allradgetriebsteuerungen - ist das Unternehmen groß geworden: 2009 gegründet, erwirtschaftet man heute 60 Prozent innerhalb der Automobilindustrie. Und ist damit eigentlich in einer komfortablen Situation: "Wir wachsen unabhängig von der Antriebsart mit dem im Fahrzeug verbauten Anteil an Elektronik", sagt Pulferer. Doch die milliardenschweren Ausgaben in die E-Mobilität und der akut stotternde Gesamtfahrzeugmarkt setzen die Spirale aus Kosten und Spardruck immer weiter in Gang. Darüber hinaus seien die chinesischen E-Autobauer BYD und Co, die den Kostendruck in der automobilen Zulieferstruktur noch einmal drastisch verschärfen würden, bereits auf den Exportmärkten angekommen.

Immerhin wachse man in der E-Mobilität "linear mit dem Anteil der produzierten E-Fahrzeuge mit", so der Melecs-Manager. So hat das Unternehmen neben vielen antriebsunabhängigen Applikationen, Design- und Produktions-Know how für 48-Volt-Anwendungen wie Start-Stopp-Generatoren. FürHochvoltinverter, deren Entwicklung man anderen überlassen hat, um dem Design-Battle mit den großen Tier-One zu entgehen, bietet Melecs Produktionsdienstleistung an, sagt Pulferer. Aktuell gehen in Siegendorf elektronische Steuerungen für Lenkapplikationen für einen Tier-One in Serie, die gleich in drei E-Automarken mit in Summe über 500.000 Stück/Jahr verbaut werden. "Tier One und Zulieferer sind angehalten, ihr Risikomanagement zu stärken. Bei der Flut von neuen OEM’s und Modellen, wird es welche geben, die nicht fliegen werden", sagt Pulferer. Hier mache sich der Plattformgedanke durch Bündelung auch für Zulieferer bezahlt, findet er: "Ein Ratschlag, der für alle gilt", sagt er.