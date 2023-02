Die Parameter Kreativität und Kosteneffizienz sind dabei in der Entwicklung und Produktion gefragt. Aktuell sei der Druck auf der Materialseite gewaltig. "Der Run auf rezykliertes PET treibt die Preise nahe an jene von virgin PET", sagt Ott. Recyclingmaterialien würden vorerst ein rares Gut bleiben.

Dennoch ist der Trend nicht aufzuhalten. "Ich bin mir sicher, in drei bis fünf Jahren wird sich jede unserer Verpackungen verändert haben", sagt Ott. Weil es die Gesellschaft so will und nachfolgende Generationen durchaus überzeugend - Ott weiß als dreifacher Vater ein Lied davon zu singen - ihre Forderungen artikulieren. Bei Mondi Flexible Packaging geplant: Investitionen in Wiederverwertung papierbasierter, jedoch durch Kunststoffe verunreinigte und damit schwer recycelbare Verpackungen.

Nachhaltigkeit in der Industrie: Bedeutung, Möglichkeiten, Probleme

Das eröffnet eine Reihe von Fragen - etwa wie es technologisch aufzusetzen und logistisch umzusetzen sei. Aber auch neue Perspektiven. "Daraus könnten sich neue Geschäftsmodelle mit Kunststoffverarbeitern ergeben", sagt Ott.

