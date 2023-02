Mit 1. September hat der Kunststoffkonzern mit Zentrale in Kremsmünster (Bezirk Bezirk Kirchdorf im Traunviertel) den serbischen PET-Flakes-Produzenten ALWAG übernommen, der künftig unter dem Namen "Greiner Recycling d.o.o." auftreten wird. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.



ALWAG mit Sitz in Nova Gajdobra stellt PET-Flakes aus recycelten Trinkflaschen her, die als Rohstoff für neue Verpackungen dienen. Die Produktion soll in den kommenden Jahren von derzeit 4.000 auf bis zu 7.000 Tonnen jährlich gesteigert werden. Bisherige Kunden werden weiter beliefert, die zusätzliche Menge soll an Greiner Packaging gehen. Greiner plant in einem erste Schritt Investitionen in die Infrastruktur und in ISO-Zertifizierungen sowie die Rekrutierung zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bisher hat Greiner Recyclingmaterial extern zugekauft. Man erweitere mit der Übernahme das Know-how in Sachen Wiederverwertung und wolle das nutzen, um den Lebenszyklus der eigenen Produkte sukzessive zu verbessern, erklärte Manfred Stanek, CEO von Greiner Packaging. Für Konzern-Chef Axel Kühner ist der Kauf "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei Greiner".