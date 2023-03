Wie wäre es mit der Zahl der jährlich neu errichteten Werke in der Alpla Gruppe?

Lehner: An die sehr hitzige Phase der Internationalisierung Anfang der Zweitausenderjahre heranzukommen wird schwer. Damals errichtete mein Vater mit Alpla teils zehn bis 15 neue Werke im Jahr, was riesiger Anstrengungen bedurfte. Ich habe selber den Bau zweier Werke in den USA abgewickelt. Das war ein riesiger Aufwand. Im Schnitt bauen wir aber immer noch drei bis sechs neue Werke pro Jahr. Auch heuer wieder sind es sechs an der Zahl, darunter zwei in den USA und eines in Mexiko. Und nächstes Jahr wird ́s ähnlich sein. Das zieht sich fort.



Sie sind seit Jahresbeginn CEO bei Alpla, traten damit in die Fußstapfen Ihres Vaters, der das Unternehmen in zweiter Generation seit 2006 leitete. Studiert haben Sie aber in China, London und Boston – nicht gerade um die Ecke.

Lehner: Ich höre von meinem Vater seit über 30 Jahren, wie toll es ist, so eine Firma zu leiten. Und in meiner Jugend war die Unternehmung ein ständiger Begleiter. Da geht es von Montag bis Freitag am Küchentisch um nichts anderes. Am Wochenende läuft man zusammen mit dem Großvater übers Firmengelände. Das ist nun mal die spezielle Dynamik in Unternehmerfamilien. Umso wichtiger ist es, das eigene Zentrum zu finden. Dafür bin ich nicht als Shaolin nach China gegangen. Aber es war richtig, mal den eigenen Weg zu gehen. Mir wurden Ausbildungswege ermöglicht, die habe ich dankend angenommen.



Just zum Zeitpunkt Ihrer Rückkehr erfolgte im Unternehmen eine Zäsur. Der Vorstand wurde um zwei familienfremde auf fünf Mitglieder aufgestockt. Weil zu viel Familie ein Korrektiv braucht?

Lehner: Weil mein Vater im Kerngeschäft auf unnachahmliche Weise in der Tiefe unterwegs war. Fällt so ein Lenker aus dem Unternehmen raus, muss die Organisation unweigerlich nachziehen. Mir wurde die Führung des Unternehmens ja nicht übertragen, um die nächsten zwei oder drei Jahre voraus zu planen. Klar, das Kerngeschäft muss laufen. Aber ich muss ein paar Eisen ins Feuer werfen. Wie vor 15 Jahren, als Alpla mit Coca-Cola in Mexiko sein erstes Recyclingwerk aufmachte. Die Erfahrungen flossen dann in die Übernahmen von Recyclingwerken in Europa. Ende 2022 werden wir in diesem Bereich elf Standorte auf drei Kontinenten unterhalten, die über fünf Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Eine Erfolgsstory.