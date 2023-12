Das Bewusstsein für den Klimaschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Laut einer Umfrage gehen knapp ein Drittel der Befragten (32 %) davon aus, dass Faktoren des Klimawandels, wie Extremwetterereignisse oder steigende Temperaturen, sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren stark beschäftigen werden. Besonders ausgeprägt ist diese Einschätzung bei größeren Unternehmen mit über 500 Mitarbeiter:innen (45 %) sowie in den Branchen Bauwesen, Immobilien (38 %) und Energiewirtschaft (21 %).

Die Umfrage zeigt auch, dass Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren die meisten Ressourcen für die Kategorie "Maßnahmen zur Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes" (66 %) und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, wie erhöhte Temperaturen, Starkregenereignisse und Wassermangel (61 %), einsetzen müssen. Georg Winter, CEO der GrECo Group, ordnet die Ergebnisse ein und betont, dass Unternehmen zunehmend gefordert sind, vorausschauend zu handeln und langfristige Nachhaltigkeitsziele im Blick zu behalten, da ein "Business as usual" in Zukunft nicht mehr möglich ist.