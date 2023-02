Bei den Themen "Gründungen" und "Digitalisierung" ist Österreich am weitesten von den Innovationsführern entfernt. "Die Chance, dass wir diese bis 2030 erreichen, ist nicht gegeben", so RFT-Geschäftsführer Ludovit Garzik. Für Herlitschka muss man in beiden Bereichen "dran bleiben, weil das so starke Übersetzer sind".

Angesichts der vielen Krisen, die auch in Zukunft drohen werden, fordert Herlitschka einen "Sense of Urgency für alle Maßnahmen, die auf einen radikalen systemischen Wandel abzielen. Die First Mover werden gestalten, die anderen werden gestaltet."

