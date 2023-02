Last but not least präsentieren VDMA, ZVEI und Deutsche Messe gemeinsam die "Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications". Der VDMA wird dabei repräsentiert durch die Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines, der ZVEI ist mit der 5G-ACIA vertreten, die Deutsche Messe bringt ihr 5G Smart Venue als Campusnetz mit in das Projekt. Das Ziel ist es, mit Use Cases aufzuzeigen, welche technologischen Innovationen es im Bereich der Wireless-Technologien gibt und welche für die Zukunft entwickelt werden müssen.





"Drahtlose Kommunikationssysteme zählen in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Bausteinen auf dem Weg zur digitalen Transformation der Industrie, wir bringen diese junge Community zusammen", sagt Reinhard Heister, Geschäftsführer der VDMA Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines. Marcus Eibach, Abteilungsleiter Smart Venue und 5G & Technologie Innovationen bei der Deutschen Messe, sagt: "Die Synergien, die durch den Zusammenschluss der drei Partner bei den drahtlosen Netzwerktechnologien entstehen, sind auf der HMI von höchster Qualität.

Dort trifft sich die gesamte Industrie als potenzielle Abnehmerbranche der Wireless-Technologien. Alle wichtigen Partner, Unternehmen und Verbände sind für eine Woche zentral an einem Ort und können den so wichtigen Wissenstransfer und das Networking in einem direkten Use-Case-Umfeld erleben."