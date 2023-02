Die deutsche Bosch AG will rund zwölf Prozent der Aktien des schwedischen Gartengeräteherstellers Husqvarna übernehmen. Ziel sei es, die bestehende Batteriekooperation der Unternehmen zu stärken, teilte Bosch am Freitag mit. Der schwedische Hersteller von Elektrowerkzeugen, zu dem auch die Marke Gardena gehört, ist demnach seit 2022 Mitglied einer von Bosch gegründeten Batterieallianz, die einheitliche 18-Volt-Systeme einsetzen will.

Über den Kaufpreis machte Bosch keine Angaben. Der Stiftungskonzern wird mit dem Anteil, der nach aktuellem Kurs rund 490 Millionen Euro wert ist, zum größten Aktionär des an der Stockholmer Nasdaq notierten Unternehmens. Die Husqvarna-Aktie legte um rund zwölf Prozent zu.