Phoenix Contact bietet Komponenten, Systeme und Lösungen im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und Automation. Auch Till Potente, Vice President Operations and Sustainability weist auf die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit hin:

"Wir haben bei uns das Thema in drei Schwerpunkte aufgeteilt. Zum einen ist es "Net Zero Factory" (Emissionen auf Null), also was muss ich in der Fabrik machen, um vom CO2-Ausstoß wegzukommen. Dann bei der Nachhaltigkeit aber auch Themen rund um die soziale Nachhaltigkeit nicht zu Vergessen. Das heißt die Mitarbeiter in der Community im Werk, aber auch in der Diversity miteinbeziehen. Der dritte Punkt ist auf unser Produkt bezogen - Product Environmental Footprint. Also wie können wir auch entlang der gesamten Supply Chain unsere Produkte so aufbauen, dass wir in den Zulieferstrukturen, der Logistik und dem Produktlebenszyklus die Produkte nachhaltig gestalten."

