In der Datenbank der Kyiv School of Economics bleiben die konkreten Gründe ungenannt, die zur Entscheidung des jeweiligen Unternehmens geführt haben, trotz massiver politischer Risken in Russland weiterhin tätig zu sein. Russische Firmen aus der Energie- und Finanzbranche, deren Eigner im Zusammenhang mit "unfreundlichen Staaten" stehen, dürfen seit Anfang August nur noch mit einer Entscheidung von Präsident Wladimir Putin ihre Eigentumsverhältnisse verändern. Betroffen davon ist insbesondere die russische Raiffeisenbank, die laut der KSE-Datenbank mit mehr als 9.000 Personen unter den österreichischen Unternehmen in Russland über die größte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt. Die Raiffeisen Bank International (RBI) erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2022 die Hälfte des Konzerngewinnes in Russland und war gleichzeitig damit beschäftigt, "strategische Optionen" für die Zukunft der russischen Tochterbank zu prüfen.

>>> Österreichische Unternehmen in Russland: Last Exit.

Trotz des Status von Österreich als "unfreundlicher Staat" werden heimische Unternehmen bisweilen aber auch sehr gut behandelt: Das größte Brotkombinat im südrussischen Sotschi bestellte auch 2022 in größerem Ausmaß Waren von backaldrin International The Kornspitz Company, dessen Spitzenmanager Wolfgang Mayer als Honorarkonsul der Russischen Föderation in Oberösterreich fungiert.