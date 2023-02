Am Standort Althofen stellt Flex Bauteile für die verschiedensten Produkte her. Rasenmäherroboter, Spielkonsolen und Insulin-Pens etwa können Teile der Kärntner Niederlassung des Hightech-Konzerns enthalten.

Etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort im Kärntner Bezirk St. Veit beschäftigt. Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Medizintechnik. Am Ende stehen etwa Geräte, die die Verabreichung von Insulin digital aufzeichnen, Blutanalysegeräte oder eine spezielle Haube, mit der das Wachstum von aggressiven Gehirntumoren wesentlich gehemmt werden kann, was zu einer enormen Lebenserwartung für die Patienten führt: Von wenigen Monaten hin zu mehreren Jahren.

Größte Herausforderung sei für den Betrieb in Althofen die Infrastruktur, so Martin Reiner. "Dafür muss man stark kämpfen. Etwa für die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel", erklärt er, wobei auch klar sei, dass diese Form der Anbindung für ein Unternehmen im Schichtbetrieb wohl an seine Grenzen stoße. Umso wichtiger seien die Schnellstraße S37 nach Klagenfurt und auch der Flughafen: "Der ist absolut wichtig, weil unsere Kunden sind international."