Der Energiekonzern Siemens Energy hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres so viel Verlust gemacht wie noch nie seit der Abspaltung von Siemens. Wie der Münchner Konzern am Montag mitteilte, führten große Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa und negative Steuereffekte zu einem Fehlbetrag von gut 2,9 Milliarden Euro. Insgesamt rechnet der Energiekonzern nach einer neuen Prognose nun mit einem Rekordverlust von 4,5 Milliarden Euro in dem noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr.

Bereits im Juni waren die neuen Probleme beim Sorgenkind Gamesa bekannt geworden. Seinerzeit bezifferte Energy die Kosten auf mindestens eine Milliarde Euro und kassierte die Prognose. Die jetzt bekannt gewordenen Details treffen den Konzern hart: Wegen der Qualitätsprobleme bei Windkraftanlagen an Land rechnet Energy mit Kosten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro für die notwendigen Reparaturen. Sie wurden im abgelaufenen Quartal verbucht, der Großteil wird aber erst in den nächsten beiden Geschäftsjahren anfallen.