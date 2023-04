Windkraft überholt im März Gas bei der Stromerzeugung in Österreich. Mit 16,5 Prozent des Stromverbrauchs und 85,5 GWh sauberem Windstrom hat die Windenergie einen neuen Monatsrekord aufgestellt: Windkraftanlagen haben mehr Strom ins Netz eingespeist als Gaskraftwerke.

„Die Bedeutung der Windenergie für die Stromversorgung in Österreich ist besonders hoch, da der Hauptanteil der Erzeugung im Winterhalbjahr erfolgt und damit eine gute Ergänzung zum Strom aus Wasserkraft und PV ist“, sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Für einen raschen Windkraftausbau müssen vor allem die Bundesländer jetzt aktiv werden."



Der März brachte eine reiche Windstromernte. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 85,5 GWh Windstrom ins Netz eingespeist. Das ist mehr als je zuvor in einem März. Damit konnte die Windenergie 16,5 Prozent des gesamten Strombedarfs in diesem Monat decken.

Zum Vergleich: Die Stromerzeugung aus Gas machte im selben Zeitraum mit 80 GWh 15,5 Prozent des Strombedarfs aus. „Dieser neue Windstromrekord zeigt einmal mehr, wie bedeutend das Potenzial der Windenergie in Österreich ist", so Moidl.