Allen Krisen zum Trotz: „Die aktuellen Außenhandelsdaten bestätigen die Stabilität der bilateralen Wirtschaftsbeziehung zwischen Deutschland und Österreich und untermauern die wechselseitige Bedeutung der Märkte“, betont Hans Dieter Pötsch, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) und Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG sowie Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, anlässlich der DHK Jahrespressekonferenz 2024 in Wien. Dennoch: Die Rezession in Deutschland und Österreich im Vorjahr hatte auch einen Rückgang der gemeinsamen Handelsbeziehungen zur Folge. So sanken die deutschen Exporte nach Österreich im Jahr 2023 verglichen mit dem Vorjahr um 9,2 Prozent auf 81,9 Milliarden Euro, die Importe gingen um 6,1 Prozent zurück und beliefen sich auf 54,6 Milliarden Euro. Insgesamt ergibt sich daraus ein bilaterales Handelsvolumen von 136,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um 8,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2022, wo das bilaterale Handelsvolumen bei 148,4 Milliarden Euro lag. Das teilte am Mittwoch die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) mit und berief sich dabei auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis).

"Die Position Österreichs im Ranking der wichtigsten Handelspartner bleibt aber trotz aller Konjunkturschwankungen und globaler Krisen stabil", sagte der DHK-Präsident in Österreich, Hans Dieter Pötsch, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Österreich ist derzeit siebtwichtigstes Exportland und achtwichtigstes Importland Deutschlands. Auch in den vergangenen Jahren lag Österreich in dieser Rangliste immer zwischen dem 6. und 8. Platz.

