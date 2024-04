"Während der Auftragseingang insgesamt unter dem hohen Niveau des Vorjahresquartals lag, konnte bei grünen Technologien ein Anstieg verzeichnet werden", hieß es in der Aussendung. Der Auftragseingang ging im Vergleich zum Vorjahr um 19,4 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro in den ersten drei Monaten dieses Jahres zurück. "Während der Auftragseingang im Servicegeschäft gut war, war die Nachfrage nach Neuanlagen in den bedienten Branchen sehr schwach", so der börsennotierte Anlagenbauer in einer Mitteilung.

>>> Umsatzsprung von 25 Prozent für Andritz

Für das Jahr 2023 konnte der steirische Anlagenbauer einen Gewinnsprung nach oben verbuchen. Unter dem Strich erwirtschaftete der Konzern mit seinem technologischen Know-how ein Ergebnis von 504,3 Millionen Euro. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sind das gut 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg von 4,14 auf 5,15 Euro. Die Dividende soll von 2,10 auf 2,50 Euro angehoben werden. Andritz zählt zu den Profiteuren der grünen Wende und hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Bereich stark zu wachsen.

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg zum Jahresende um 2,1 Prozent. Weltweit waren 29.717 Personen an rund 240 Standorten in über 80 Ländern beschäftigt. In Österreich sind knapp 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, in Deutschland sind es 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Ansonsten sind wir regional sehr balanciert aufgestellt", erklärte der Konzernchef. "Die Arbeitsplätze sind sicher und unser Weg zur Sicherung von Arbeitsplätzen ist Innovationskraft", so Schönbeck im Februar.