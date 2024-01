In seiner neuen Funktion bei der GG Group wird Ganahl zunächst die Bereiche Manufacturing Engineering und die Führung aller Werke verantworten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird er auch die Supply Chain übernehmen. Ganahls Fokus wird auf der Weiterführung des Transformationsprozesses und der abschließenden Implementierung bereits gesetzter Maßnahmen in Richtung Operational Excellence liegen. Er wird außerdem die Optimierung der Produktionsprozesse vorantreiben und die finale Umsetzung der aktuell laufenden Footprint-Erweiterungen in Ruse, Bulgarien und San Juan del Río, Mexiko verantworten.

„Wir freuen uns, mit Markus Ganahl einen erfahrenen Experten im Bereich Operations im automotiven Umfeld an Bord zu haben“, so CEO und CRO Arno Haselhorst. „Mit seiner langjährigen Erfahrung in den für uns relevanten Märkten, wie z.B. Deutschland, USA und China werden wir sicherstellen, dass wir in wenigen Monaten die Produktion in Ruse erfolgreich aufnehmen sowie die Kapazitäten am Standort San Juan del Río effizient erweitert haben und unsere Kunden weltweit mit innovativen und hochtechnologischen Produkten für die Mobilität von morgen beliefern“, ergänzt CSO/CTO Holger Fastabend.

„Für die Eigentümer der GG Group stellt die Position des COOs als Schirmherr über alle globalen Produktionsstandorte eine Schlüsselposition dar. Gerade deshalb war es uns ein Anliegen, die Entscheidung der Besetzung mit Sorgfalt zu treffen und damit nachhaltige Stabilität in den Bereich Operations zu bringen und durch seine hohe Expertise in Digitalisierung und Automatisierung auch erfolgreich in die Zukunft zu blicken. Herr Ganahl wird dieser Aufgabe und Position fachlich und persönlich optimal entsprechen und wir sehen der Zusammenarbeit mit Freude und Motivation entgegen.“ erklärt Niki Griller, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der GG Group.