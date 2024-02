Der Standort erweitert sein Produktportfolio aber auch im Bereich der Verbrennungsmotoren: Seit letztem Jahr werden hier V8-Achtzylinder-Ottomotoren gefertigt. Es handelt sich dabei um die leistungsstärksten Motoren, die jemals bei BMW Steyr produziert wurden. In den M-Modellen der BMW 8er Reihe werden diese Hochleistungsmotoren aus Steyr künftig zum Einsatz kommen.

>>> Das sind die größten Industrieunternehmen in Oberösterreich

„Die Produktion von V8-Motoren am Standort Steyr unterstreicht einmal mehr, dass wir technologieoffen in die Zukunft gehen. Wir werden noch viele Jahre ein Nebeneinander unterschiedlicher Antriebsarten auf den Straßen sehen: von E-Mobilität über effiziente Diesel-, Benzin- und Hybrid-Antriebe bis hin zu Wasserstoff", erklärt Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW Werks in Steyr. „Mir ist wichtig zwei Dinge zu unterstreichen: Erstens, es gibt nach wie vor viel Innovation und bedeutende Effizienz-Steigerungen bei unseren Verbrennungsmotoren – so auch beim V8. Zweitens, die Ausweitung der Produktpalette für unterschiedliche Antriebsarten leistet einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Absicherung des Standortes Steyr", so Klaus von Moltke weiter.

>>> Oberösterreich: Industriemotor des Landes

Die V8-Motoren, die bisher im Stammwerk in München gefertigt wurden, wurden im Zuge des Umbaus der Werke nach Hams Hall in Großbritannien und nach Steyr in Oberösterreich verlagert. Am BMW-Standort Steyr wurden dafür Investitionen in Höhe von rund 21 Millionen Euro getätigt. Der stärkste Motor (bis 625 PS) aus dem Werk Steyr wird auf einer Fläche von 2.250 Quadratmetern in der bestehenden Montagehalle gefertigt.