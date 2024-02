Der Großauftrag mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro umfasst sowohl die Entwicklung als auch die Umsetzung der neuen Montageanlage. In Grambach, wo PIA gut 390 Mitarbeitende beschäftigt, heißt das: volle Auslastung. Für den Standort PIA Austria und das BMW Group Werk Steyr ist die Getriebemontageanlage das erste gemeinsame Projekt. Bereits in früheren Projekten, zuletzt auch im Bereich Elektromobilität, haben andere PIA-Standorte erfolgreich mit dem Automobilhersteller zusammengearbeitet. Neben dem PIA Kompetenzzentrum für eMobility & Powertrain in Grambach sind auch die Kollegen in China und Kroatien in das Projekt für das BMW Group Werk Steyr eingebunden.

Zunächst entsteht das Getriebe in der Vormontage auf zwei Ebenen. Dazu werden rund 40 Einzelteile wie Zahnräder, Lager oder Verbindungswellen benötigt, die vollautomatisch montiert werden. Im Anschluss daran werden die Bauteile in der PIA-Anlage exakt zueinander ausgerichtet. Am aufwändigsten wird es schließlich bei der „Hochzeit“. Hier findet die Zusammenführung des Getriebedeckels, des Getriebes und des Motors statt. Die Anlage fährt die Baugruppen so lange zusammen, bis das Getriebe und der Motor exakt ineinander greifen. Zum Abschluss werden alle Komponenten mit Schrauben sicher und dicht miteinander verschraubt. Nach der Konzeptphase folgt die Konstruktion. Im Herbst dieses Jahres wird mit der Montage begonnen.