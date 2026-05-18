Die Bajaj Mobility AG, vormals PIERER Mobility, meldet für das erste Quartal 2026 deutliche Erholungssignale. Der Motorradhersteller mit Sitz in Mattighofen, zu dem die Marken KTM, Husqvarna und GASGAS gehören, konnte Absatz und Umsatz kräftig steigern. Nach der KTM-Insolvenz und monatelangen Produktionsunterbrechungen scheint der Konzern operativ wieder Tritt zu fassen. Gleichzeitig zeigen die Zahlen: Der Weg zurück zu nachhaltiger Profitabilität bleibt anspruchsvoll.

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Im ersten Jahresviertel 2026 verkaufte Bajaj Mobility insgesamt 40.332 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Das entspricht einem Plus von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit hat sich der Absatz mehr als verdoppelt. Allerdings ist dieser Zuwachs auch vor dem Hintergrund eines sehr niedrigen Ausgangsniveaus zu sehen. KTM war im Herbst 2024 insolvent geworden, die Produktion wurde in der Folge mehrfach unterbrochen. Der Vergleich mit dem ersten Quartal des Vorjahres fällt daher besonders deutlich aus.