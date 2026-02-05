Im November 2024 meldete die KTM AG, Europas größter Motorradhersteller mit Sitz in Mattighofen, Insolvenz an und beantragte ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Dieser Schritt wurde notwendig, da das Unternehmen einen Schuldenberg von über zwei Milliarden Euro angehäuft hatte und eine Finanzierungslücke im hohen dreistelligen Millionenbereich nicht rechtzeitig schließen konnte.

Die Insolvenz betraf tausende Mitarbeiter weltweit, von denen viele mit verspäteten Gehaltszahlungen und Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Zukunft konfrontiert waren. Im Zuge des Sanierungsverfahrens verzeichnete die KTM AG einen erheblichen Personalrückgang: Von über 6.100 Beschäftigten Ende 2023 schrumpfte die Belegschaft bis Ende 2025 auf 3.794 Mitarbeiter. Nach Abschluss des Sanierungsverfahrens unter dem neuen Mehrheitseigentümer Bajaj Mobility (vormals Pierer Mobility) wurde im Januar ein weiterer Abbau von rund 500 Stellen angekündigt. Betroffen sind insbesondere das mittlere Management sowie Verwaltungsbereiche.

Bereits 1991 ging die damalige KTM Motor‑Fahrzeugbau KG in Insolvenz, was zur Zerschlagung des Unternehmens führte. Stefan Pierer, der damals die Motorradproduktion übernahm, stand nun erneut vor der Herausforderung, KTM zu sanieren. „Die Marke KTM ist mein Lebenswerk, und dafür kämpfe ich“, erklärte Pierer Ende November 2024.