Die Insolvenz von KTM sorgt für Schlagzeilen in der Wirtschaftswelt und hinterlässt Spuren in der österreichischen Industrielandschaft. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Mattighofen, Oberösterreich, ist für seine qualitativ hochwertigen Motorräder bekannt und hat sich in der Vergangenheit als Innovationsführer im Bereich der Zweiradtechnik etabliert. Doch nun stehen einschneidende Maßnahmen an, um das Unternehmen zu retten. Interne Unterlagen lassen darauf schließen, dass der Standort Mattighofen drastisch verkleinert und Teile der Produktion in kostengünstigere EU-Länder verlagert werden sollen. Was bedeutet das für die Region, die Mitarbeiter und die Zukunft von KTM?

Bis Freitag prüft der Insolvenzverwalter die bis zur letzten Woche eingereichten Forderungen zur Insolvenz der KTM AG sowie deren Tochterunternehmen KTM Components und KTM Forschung & Entwicklung (F&E). Wie der ORF Oberösterreich am Montag berichtete, haben insgesamt 5.380 Gläubiger Forderungen angemeldet. Unter anderem schuldet der Konzern, der dem Industriellen Stefan Pierer gehört, laut Berichten alleine den Banken 1,3 Milliarden Euro. Die Sanierung bleibt eine große Herausforderung, während hunderte Arbeitsplätze verloren gehen.

Die drei betroffenen Unternehmen beschäftigten rund 3.600 Mitarbeitende, die aus dem Insolvenzentgeltfonds ihr ausstehendes November-Gehalt sowie das Weihnachtsgeld erhalten. Im Detail meldeten sich 3.494 Gläubiger der KTM AG (darunter 2.341 Arbeitnehmende), 737 Gläubiger der KTM Components (477 Arbeitnehmende) und 1.149 Gläubiger der KTM F&E (771 Arbeitnehmende).

Die Frist für die Forderungsanmeldung endete vergangene Woche. Nach Angaben des Insolvenzverwalters könnten dennoch nachträgliche Forderungen eingehen.

Ein entscheidendes Datum steht mit dem 25. Februar bevor: An diesem Tag stimmen die Gläubiger über die vorgeschlagene Sanierungsquote ab. KTM hat zuletzt eine Quote von 30 Prozent angeboten, die innerhalb von zwei Jahren ausbezahlt werden soll.