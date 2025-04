Im Rahmen des Sanierungsverfahrens der KTM-Gruppe haben rund 1.200 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 2,2 Milliarden Euro angemeldet. Zusätzlich bestehen Forderungen der Dienstnehmer in Höhe von über 12,7 Millionen Euro. Diese Zahlen wurden bei der ersten Prüfungstagsatzung am Landesgericht Ried im Innkreis bekannt gegeben. Das Hauptziel der KTM-Gruppe besteht nun darin, einen Investor für den Einstieg in das Unternehmen zu gewinnen, wie der Kreditschutzverband KSV berichtet. Laut den Gläubigerschützern des AKV haben bereits 23 potenzielle Investoren – sowohl strategische als auch Finanzinvestoren – ihr Interesse bekundet.

Bis ein Investor endgültig einsteigen kann, sind noch kartellrechtliche Genehmigungen erforderlich. „Es wird also in jedem Fall so strukturiert sein müssen, dass zuerst Fremdkapital bereitgestellt wird, bis die Freigabe da ist, dass man auch wirklich als Shareholder in das Unternehmen einsteigen kann“, erklärt Neumeister. Die 50 Millionen Euro von Bajaj sichern den Betrieb bis Ende März, doch für April und Mai werden weitere 100 Millionen Euro benötigt. Um die 30-prozentige Barquote wie geplant bis 23. Mai an die Gläubiger auszuzahlen, wären sogar rund 600 Millionen Euro erforderlich.

Die Vollauslastung der vier Produktionslinien im Einschichtbetrieb soll innerhalb der nächsten drei Monate erreicht werden. Ein symbolischer erster Schritt zur Rettung wurde bereits gesetzt: Am Dienstagabend feierte KTM in Mattighofen mit einer Lichtinstallation den Auftakt der neuen Kampagne „Orange Blood“. Zudem plant KTM ein Online-Portal, auf dem sich Besitzer und Fahrer von KTM-Motorrädern weltweit vernetzen können.