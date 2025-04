Bereits in der Vergangenheit kam es zu erheblichen Stellenstreichungen: Im August wurden 200 Arbeitsplätze, vorwiegend in Österreich, gestrichen. Im ersten Halbjahr 2024 fielen 373 Stellen weg, davon 309 in Österreich. Auch in der KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH, die einst 850 Mitarbeiter beschäftigte, gab es Kürzungen. Ende Juni 2024 zählte die Pierer Mobility-Gruppe rund 6.000 Beschäftigte.

Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG, hatte wiederholt auf die steigenden Personalkosten in Europa hingewiesen. Im Oktober reduzierte Pierer Mobility zudem seinen Vorstand von sechs auf zwei Mitglieder: Stefan Pierer und Gottfried Neumeister, der seit September als Co-CEO fungiert.

Die bisherigen Vorstände verlassen zwar die Holding-Funktionen, bleiben jedoch in ihren Rollen bei Konzerntöchtern. So bleibt Hubert Trunkenpolz weiterhin für das Brand Management der KTM AG verantwortlich. Alex Pierer, Sohn von Stefan Pierer, behält die Zuständigkeit für Digitalisierung und Innovation in der KTM AG und leitet weiterhin das Industriedesign-Unternehmen Kiska.

Die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Weggefährten Viktor Sigl, der erst im April 2023 Finanzvorstand wurde, wurde hingegen beendet. Das Mandat von Sigl hätte regulär bis 2027 laufen sollen, doch man trennte sich im Sommer einvernehmlich.

Die Aktie der Pierer Mobility AG verzeichnete am Mittwoch bis Mittag einen Rückgang von rund 38 Prozent. Florian Beckermann, Vorstand des Interessenverbands für Anleger (IVA), kommentierte: „Drei negative Unternehmensmeldungen in kurzer Zeit führten fast zwangsläufig zu einer Kurskatastrophe. Aktionäre waren dadurch bereits alarmiert. Die jetzige Restrukturierung ist konsequent und zeigt, dass auch ein Industrie-Kapitän Pierer nicht risikolos unterwegs ist. Ein dreistelliger Liquiditätsbedarf für 2025 soll nun das Überleben sichern.“