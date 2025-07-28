Nach einem mehrmonatigen Produktionsstopp hat der oberösterreichische Motorradhersteller KTM am Montag die Fertigung in seinen Stammwerken Mattighofen und Munderfing (Bezirk Braunau) wieder aufgenommen. Laut Unternehmensangaben kehrten rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den regulären Betrieb zurück. Gleichzeitig befindet sich das Unternehmen wieder aktiv auf Personalsuche.

>>> Wie Gottfried Neumeister KTM wieder auf die Überholspur geführt hat

Nur wenige Wochen nach den Insolvenzanträgen der KTM AG, KTM Components GmbH und der KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH im Jahr 2024 wurde die Motorradproduktion bereits für drei Monate pausiert. Nach Abschluss des erfolgreichen Sanierungsverfahrens musste die Fertigung jedoch erneut vorübergehend eingestellt werden. Der erneute Stillstand wurde mit Lieferengpässen begründet, die im Rahmen des Sanierungsverfahrens auftraten: In den 90 Tagen der Verfahrensdauer durften keine neuen Verpflichtungen eingegangen werden, was zu einem Mangel an Bauteilen führte.

Immer am Puls der Industrie? Dann abonnieren Sie unser Daily Briefing: Die wichtigsten Nachrichten aus Österreichs Industrie – kompakt, klar und aktuell. Täglich um 7 Uhr direkt in Ihr Postfach.