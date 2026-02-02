Vor rund zwei Monaten hat bei KTM eine neue Ära begonnen. Unter dem Dach des indischen Motorradriesen Bajaj, der ursprünglich vor allem als Produktionspartner agierte, erfährt das Unternehmen in Mattighofen derzeit eine tiefgreifende Umstrukturierung. Ziel ist es, KTM nach der schwierigsten Phase der vergangenen drei Jahrzehnte wieder nachhaltig zu stabilisieren. Die Produktion läuft mittlerweile wieder planmäßig, und laut Unternehmensangaben übertreffen die Verkaufszahlen der Lagerbestände die Erwartungen. Auch die Modelle, die noch vor Beginn der Restrukturierung präsentiert wurden, haben erfolgreich den Markt erreicht und wurden positiv aufgenommen.

