Hinter den Werkstoren in Mattighofen ruht die Produktion – noch. Ab Ende Juli sollen wieder KTM-Motorräder vom Band laufen. Künftig gibt Indien den Takt vor, wie erste Sanierungsdetails zeigen: Bajaj finanziert – wie erwartet – die gesamte Gläubigerquote: 525 Millionen Euro plus Verfahrenskosten. Zwar bleiben neue Investoren aus, doch der Konkurs ist abgewendet – KTM fährt weiter.

Für die Rettung stellt Bajaj KTM ein Darlehen über 450 Millionen Euro bereit und investiert zusätzlich 150 Millionen in Pierer Mobility. Eine Bedingung für die Sanierung war Pierers Rückzug: Der langjährige Chef gibt seine 50,1-Prozent-Mehrheit an der gemeinsamen Holding Pierer Bajaj ab. Diese hält rund 75 Prozent an Pierer Mobility – damit liegt die Kontrolle über den Motorradkonzern nun vollständig bei Bajaj. Um die Übernahme einzuleiten hat die Pierer Mobility AG einen Aktienverpfändungsvertrag mit der niederländischen Bajaj Auto International geschlossen – die regulatorische Genehmigung steht noch aus.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!