Lagerbestände an sich seien für KTM kein grundsätzliches Problem, erklärte Gottfried Neumeister im Interview mit Peter Schönlaub vom österreichischen Motorrad-Magazin. Vielmehr seien sie im internationalen Vertrieb notwendig, da die Transportwege in bestimmte Märkte zu lang seien, um ohne Vorlauf auszukommen. "Ein Bestand von 120.000 bis 130.000 Fahrzeugen sei damals gesund gewesen", so Neumeister – das entspreche etwa einer halben Jahresproduktion. Ziel sei es dennoch, bis Jahresende keine überschüssigen Fahrzeuge mehr in den Hallen von Munderfing zu lagern.

>>> KTM nach der Insolvenz: Ein Neuanfang mit tiefen Spuren

Auch bei den anderen kritischen Bereichen des Unternehmens wurden inzwischen Maßnahmen gesetzt. So wurde die Beteiligung an MV Agusta im Sommer rückabgewickelt – die italienische Marke ging zurück an eine Holding unter der Leitung von Ex-Eigentümer Timur Sardarov. Die Fahrradsparte von Pierer Mobility – nicht zu verwechseln mit der eigenständigen KTM Fahrrad GmbH – wird aktuell zurückgebaut: Die letzten Modelle werden abverkauft, die Marke Felt soll entweder eigenständig weitergeführt oder verkauft werden. Ergänzend wurde der Rückzug aus weiteren Randbereichen vorangetrieben: Der Verkauf der Sportwagenschiene KTM X-Bow ist abgeschlossen, und der Europa-Vertrieb des chinesischen Partners CFMoto wurde abgegeben. Die neue strategische Ausrichtung steht unter einem klaren Leitmotiv: "Fokussierung und Simplifizierung" – die Rückbesinnung auf das Kerngeschäft. Diese sei notwendig, "um die Gruppe auf einen nachhaltigen Erfolgskurs zu bringen".

Auf die Frage nach Managementfehlern antwortet er: „Ich möchte gar nicht urteilen. Aber ja, es gab Managementfehler, und ich finde, man muss selbstkritisch sein, weil sonst kann man gar nicht aus einer Krise lernen.“ Die wirtschaftlich angespannte Lage brachte auch persönliche Herausforderungen mit sich. Im Gespräch mit trend erinnert sich Neumeister an emotionale Szenen während des notwendigen Produktionsstopps, der mit Gehaltseinbußen verbunden war. Die Reaktion der Belegschaft beschreibt er als bemerkenswert solidarisch. „Wirklich beeindruckend“ sei es gewesen, dass auch die Sozialpartner mitzogen. Und doch blieben die Folgen spürbar: „Glauben Sie mir, das war eine sehr emotionale Phase, eine Hochschaubahn der Gefühle.“ Eine Mitarbeiterin habe ihm sogar berichtet, dass sie sich nun das Sommercamp für ihr Kind nicht mehr leisten könne.